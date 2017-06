Vermischtes Vilseck

13.06.2017

Sorghof. Eine Spende von 2200 Euro übergab der SV Sorghof bei einer großen Zumba-Fitness-Veranstaltung in der Dreifachturnhalle in Vilseck an Vertreter zweier gemeinnütziger Organisationen. Ein beträchtlicher Teil der Spende kam von den Besuchern des Kreis-Kirwa-Warm-Ups.

Gastgeber der Zumba-Masterclass waren Sabine Melchner und Elena Heldrich. Der SV Sorghof, der seit geraumer Zeit selbst Zumba-Stunden in der Turnhalle Schlicht anbietet, war wie schon im Vorjahr Pate der Veranstaltung. Die beiden Gastgeberinnen sind große Unterstützerinnen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und stellten den Reinerlös der Veranstaltung zur Verfügung. SV-Vorsitzender Andreas Plößner und sein Stellvertreter Oliver Berger hatten zwei Spendenschecks in Höhe von jeweils 1100 Euro für die DKMS und die Kinderkrebshilfe, Region Oberpfalz Nord, dabei.Plößner freute sich, dass die Idee des Vereins, beim Kreis-Kirwa-Warm-Up für einen guten Zweck zu sammeln, weitere Unterstützer fand und zwar in der Conrad-Sportförderung und bei Landrat Richard Reisinger. Die Familie Götz und der SV Sorghof selbst legten jeweils 500 Euro mit dazu. "Es gibt schlimmere Veranstaltungen", meinte der Landrat Richard Reisinger augenzwinkernd und räumte humorvoll ein, dass der Landkreisball eine größere Bedrohung für ihn darstelle. Reisinger outete sich als Knochenmarkspender. 2013 habe er in Köln seine Stammzellen an eine krebskranke Frau spenden dürfen. Bürgermeister Hans-Martin Schertl freute sich, dass so ein großes Fest in der Vilsecker Dreifachhalle stattfindet, und dankte dem SV und den beiden Gastgeberinnen für ihr Engagement zugunsten notleidender Menschen.Willi Neuser, Sprecher der Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord, stellte den Verein vor, der kranke Kinder und Jugendliche nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch persönliche Betreuung angedeihen lässt. "100 Prozent der Spende werden den Kindern zugute kommen", versicherte er. "Wir hoffen, auch im nächsten Jahr das Kreis-Kirwa-Warm-Up abhalten und erneut spenden zu können", schloss Plößner.Dann übernahm Loretta Bates aus North Carolina, eines der bekanntesten Werbegesichter von Zumba, das Kommando. Sie übertrug ihre Dynamik und Fitness auf die große Schar ihrer meist weiblichen Zumba-Fans. Die Halle kochte schon nach wenigen Minuten.