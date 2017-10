Vermischtes Vilseck

16.10.2017

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein Radfahrer aus Sulzbach-Rosenberg zu, der mit seinem Rennrad auf der Kreisstraße AS 5 zwischen Schönlind und Vilseck unterwegs war.

Der 63-jährige, laut Polizei mit Schutzhelm und entsprechender Kleidung ausgerüstet, befuhr den dortigen Radweg und stürzte ohne Fremdeinwirkung zwischen der Kläranlage und dem Ortseingang Schlicht. Nach bisherigen Erkenntnissen, so heißt es weiter in einer Pressemitteilung, erlitt er durch den Sturz eine Rückenwirbelverletzung und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Amberg. An seinem ordnungsgemäß ausgestatteten Rad entstand nur geringer Schaden - ein leicht verzogener Vorderreifen. Da der Rettungshubschrauber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten auf der Fahrbahn landen musste, war die Kreisstraße während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme komplett für den Verkehr gesperrt.