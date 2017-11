Vermischtes Vilseck

05.11.2017

Sorghof. 90. Geburtstag feierte Richard Fischer aus Sorghof. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte dem Jubilar die Glückwünsche der Stadt Vilseck sowie von Landrat Richard Reisinger. Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu gratulierte im Namen der Pfarrgemeinde.

Richard Fischer wurde in Konraditz im Sudetenland geboren und wuchs dort zusammen mit seiner Schwester Emilie auf. Gleich nach dem Schulbesuch wurde er mit 16 Jahren zum Reichsarbeitsdienst und danach zum Kriegsdienst eingezogen. Noch Ende April 1945 geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Erst im März 1946 wurde er entlassen. Nachdem er nicht mehr in seine Heimat zurück konnte, arbeitete Richard Fischer ein weiteres Jahr auf dem amerikanischen Militärflugplatz in Böblingen. Danach kam er auf das Gut Heringnohe bei Sorghof, wo er neun Jahre lang als Rossknecht beschäftigt war.Richard Fischer baute sich in Sorghof ein Haus, in dem er auch heute noch mit seiner Frau und Sohn Kurt lebt. Weitere zehn Jahre war er Mitarbeiter der Baufirma Rössner in Amberg. Danach fand er bei den amerikanischen Streitkräften im Südlager Vilseck eine Arbeitsstelle, wo er 23 Jahre lang bis zum Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand in der Kläranlage tätig war.1963 heiratete Richard Fischer Auguste Wölker aus Sigl. Der Jubilar hat drei Kinder. Inzwischen ist er auch stolzer (Ur-)Opa von vier Enkeln und zwei Urenkeln.