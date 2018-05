Vermischtes Vilseck

"Er funktioniert noch, der Sportkegelclub Vilseck. Auch wenn die Zahl der Aktiven rückläufig ist, konnte der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden", resümierte Sportwart Bernhard Tuchbreiter beim Saisonabschluss im Sportheim.

Engagiert und gesellig

Als beste Einzelkegler kristallisierten sich Karin Woldert mit einem Gesamtdurchschnitt von 496 Holz und Bernhard Tuchbreiter mit durchschnittlich 545 Holz heraus. Wobei Tuchbreiter mit dem besten gespielten Einzelergebnis von 602 Holz noch dazu einen neuen Vereinsrekord aufgestellt hatte.Dies war für SKK-Vorsitzenden Dieter Woldert Grund, Dank zu sagen. Die eingesetzten Kegler hätten in der abgelaufenen Spielzeit großes Engagement gezeigt. Sowohl die erste Herrenmannschaft als auch die als "gemischt" gemeldete zweite Mannschaften haben sich mit ihren Plätzen acht beziehungsweise fünf in ihren jeweiligen Klassen gut gehalten.Wenn man auch am Trainingsfleiß noch etwas arbeiten müsse, sei der gesellschaftliche Zusammenhalt ungebrochen, sagte Woldert. Auch das gute Einvernehmen mit dem Hauptverein hob er anerkennend hervor. Dies unterstrich auch Oliver Piehler, zweiter Vorsitzender des Fußballvereins. Er wünschte dem SKK zu seinem Fortbestand den erforderlichen Nachwuchs, der leider aufgrund des immer breiter werdenden Freizeitangebotes schwer zu motivieren sei.Abschließend bedankte sich Woldert bei Franz Hasenstab für die kontinuierlich gute Pflege der Bahnen und wies auf den Keglerausflug am Samstag, 28. Juli, nach Würzburg und Gössenheim hin.