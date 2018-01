Vermischtes Vilseck

Im 17. Jahrhundert wütete in Deutschland die Pest. Damals versprachen die Vilsecker, alljährlich nach Gößweinstein zu pilgern. Auch die Sebastians-Prozession geht auf ein Gelübde aus der Pestzeit zurück. Noch heute verehrt die Pfarrei Vilseck aus Dankbarkeit für seine Hilfe den heiligen Sebastian in besonderer Weise. An seinem Namenstag folgten auch in diesem Jahr die Gläubigen nach der Sonntagsmesse traditionsgemäß der wunderbar geschmückten Statue des Pestpatrons, die von vier Männern getragen wurde. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger begleiteten den Umzug mit dem Allerheiligsten durch die Straßen der Stadt. Mit dem eucharistischen Segen und dem "Großer Gott, wir loben dich" endete die Andacht in der Vilsecker Pfarrkirche. Bild: rha