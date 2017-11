Vermischtes Vilseck

01.11.2017

28

0 01.11.201728

Seit dem Jahre 1506 steht ein kleines Kirchlein, das dem heiligen Leonhard geweiht ist, an der Schlichter Straße. Es bildete damals die Grenze zwischen dem einstigen bambergischen Amte Vilseck und der churpfälzischen Vogtei Hahnbach. Seit 1890 wurde die Leonhardskapelle "Maria Hilf" genannt. An die Südwand des spätgotischen Baus schloss sich einst der sogenannte Pestfriedhof an.

Das stark vernachlässigte Kirchlein musste im Laufe der Jahrhunderte immer wieder restauriert werden, wurde aber relativ wenig für kirchliche Zwecke genutzt. Am 6. November, dem Namenstag des heiligen Leonhard, könnte hier Patrozinium gefeiert werden, wenn das Innere des Kirchleins nicht so baufällig wäre. Gerne würde man wenigstens einen Blick hineinwerfen, doch die Tür ist das ganze Jahr über verschlossen.