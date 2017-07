Vermischtes Vilseck

17.07.2017

5

0 17.07.2017

Sehr viele Gäste waren der Einladung des Senioren- und Pflegezentrums Phönix in Schlicht zu einem Gala-Dinner gefolgt. Nach einem Stehempfang im Freien lud Heimleiterin Ingeburg Dolles in das Festzelt des 1. FC Schlicht ein, das überaus stilvoll in italienischem Flair möbliert und geschmückt war.

Schlicht. Ingeburg Dolles sah das Dinner als Dank für die gute Zusammenarbeit mit zahlreichen Institutionen innerhalb der Stadt Vilseck und darüber hinaus und auch als Anerkennung für die Arbeit der Hausbediensteten. Sie zeigte sich stolz auf ihre Truppe, die es möglich mache, in Eigenleistung eine solche Festlichkeit auszurichten. Dolles nahm mit ihrem Stellvertreter Manfred Riedl und Dagmar Regler die Ehrung von neun langjährigen Mitarbeitern in Pflege, Küche und Verwaltung vor.Diese durften hierzu nicht nur auf einem pompösen Barocksessel Platz nehmen, sondern erhielten neben einer Laudatio eine Urkunde, die mit einer Bonuszahlung und zusätzlichen Urlaubstagen durchaus fürstlich dotiert war. Geehrt wurden: für fünf Jahre Andreas Schindler und Sarah Bülow, für zehn Manfred Riedl und Stefan Wiesneth, für 15 Kanjana Sennefelder, Marion Liermann und Rosemarie Fischer sowie für 20 Jahre Irmgard Graf. Dank mit einem Präsent sagte die Heimleitung an Marga Heidlinger und Martin Graf aus Hahnbach, die seit über zehn Jahren einmal wöchentlich ins Schlichter Heim kommen, um Bewohner mit verschiedenen Spielen zu beschäftigen und zu unterhalten.Eine besondere Ehrung erfuhr Ingeburg Dolles selbst, die seit ebenfalls 15 Jahren die Einrichtung in Schlicht leitet. Stellvertreter Manfred Riedl nahm das zum Anlass, ihr für engagierte Führungsarbeit zu danken, über der sie aber nie die Kollegialität vergesse und in jedem Mitarbeiter ebenso wie in Heimbewohnern in erster Linie den Menschen sehe. Bürgermeister Hans-Martin Schertl lobte "den gewinnenden Charme, den Schwung und nimmermüden Elan" der Heimleiterin. Damit führe sie nicht nur souverän das Haus, sondern pflege auch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Stadt, der Kirche und zahlreichen Vereinen. Als Anerkennung überreichte er einen Blumenstrauß und eine passende Vase mit Stadtwappen und an ihren Stellvertreter Manfred Riedl den Stadtkrug.Die Mitarbeiter hatten noch eine besondere Überraschung parat: Mit einem eigens gedichteten Lied überreichten sie einen Gutschein für eine Fahrstunde mit einem Lkw - ein Wunsch, den Ingeburg Dolles einmal geäußert hatte.Das von der hauseigenen Küche zubereitete Gala-Dinner, ebenfalls in italienischer Ausrichtung, die dezente musikalische Umrahmung durch das Trio Sonnendeck (Regensburg) und eine Tombola zur Auflockerung trugen allesamt zur prächtigen Stimmung an einem sehr gelungenen Abend bei.