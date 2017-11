Vermischtes Vilseck

23.11.2017

3

0 23.11.2017

An der Mittelschule Vilseck wurden weitere sieben Schüler der siebten und achten Klassen von Polizeioberkommissar Bernhard Ziegler (links) als Schulbuslotsen ausgebildet. Hierbei erfolgte an zwei Tagen die theoretische Ausbildung an der Schule. Es wurden unter anderem die häufigsten Unfallursachen auf dem Schulweg und die Aufgaben der Schulbuslotsen detailliert und ausführlich angesprochen. Die Firma "Willax" aus Vilseck stellte für die Ausbildung einen Bus zur Verfügung. Bei der Probefahrt wurde den Lotsen verdeutlicht, wie schlecht trotz der Spiegel die Sicht auf Kinder ist, die sich im Gefahrenbereich aufhalten und welchen Platz der Bus bei der Einfahrt in eine Haltestelle benötigt und hierbei auch oftmals in den Gehweg hineinragen kann. Die Schulbuslotsen verrichten ihren Dienst an den Haltestellen in Schlicht, Sorghof, Ebersbach, Ködritz, Freihung, Tanzfleck und Kleinschönbrunn und sorgen für Ordnung im Bus auf der Fahrt zur Schule und zurück nach Hause. Lehrerin Sieglinde Kohl (Mitte, Verkehrslehrerin und Sicherheitsbeauftragte der Grund- und Mittelschule Vilseck) und Konrektor Peter Großmann (rechts) gratulierten den neuen Schulbuslotsen. Bild: khg