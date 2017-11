Vermischtes Vilseck

Sorghof. Der gesellschaftliche Höhepunkt im Jahr bei der Siedlergemeinschaft Sorghof ist das Ausbuttern. 40 Liter Sahne, elf Kilogramm Quark und 25 Kilogramm Kartoffeln waren notwendig, um für weit über 100 Gäste ein schmackhaftes und fleischloses Abendessen in geselliger Runde zu bereiten. Der Saal des Schützenheims war brechend voll. Das Siedlerteam hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit frischer Butter, Quark, Kartoffeln, Brot und Buttermilch zu verköstigen. Asta-Magdalena Suttner, Amanda Gonzales sowie Harry Platzer, Franz März und Stephan Wolf hatten im Vorfeld das Ausbuttern übernommen. Bürgermeister Hans-Martin Schertl stellte fest, dass die Siedler das Schützenheim in eine riesige Hutzastubn verwandelt hätten und übergab einen Scheck an Siedlerchefin Asta Suttner. Kreisvorsitzender Rudolf Sitter lobte das rührige Vereinsleben der Siedler Sorghof. Mit Spannung warteten die Gäste auf die Verlosung der Tombola unter Regie von Siedler-Vize Benno Engelhardt. Seine Tochter Annalena und Gisela Pretsch waren die Glücksfeen. Jeder Gast erhielt einen Sachpreis. Besonders freuen dürfen sich die Helfer vor Ort Vilseck, die den Reinerlös der Veranstaltung erhalten.