10.08.2017

Sorghof. Anlässlich seines 80. Geburtstags wurde Lampert Willax zum Ehrenmitglied des Soldaten- und Kriegervereins (SKV) Sorghof ernannt. Der aus Fuchsberg bei Teunz im Oberpfälzer Wald stammende Jubilar trat 1957 in die Bundeswehr ein und ist seitdem auch Mitglied beim SKV Sorghof.

SKV-Vorsitzender Werner Stubenvoll und Ulrich Felder überbrachten der auch als Busunternehmer bekannten Persönlichkeit die Glückwünsche des Soldaten- und Kriegervereins und überreichten Willax die Ernennungsurkunde. "In Dank und Anerkennung für besondere Treue zum Verein" - so steht es darauf geschrieben.Stubenvoll erinnerte an viele gemeinsame Busfahrten in der Zeit der Patenschaft mit den Landsberger Gebirgsjägern und an diverse Vereinsausflüge. Willax bedankte sich bei der SKV-Abordnung und lud zu einem Imbiss ein.