Vermischtes Vilseck

25.06.2017

2

0 25.06.2017

Wie es einst bei den alten Rittersleut' so zuging, das zeigten die Mädchen und Buben beim Sommerfest der Kindertagesstätte St. Josef. Viele Besucher beklatschten auf der Festwiese die Vorführungen der Kleinen. Mit seiner Rüstung aus Eisen und Blech machte Ritter Klipp von Klapperbach einen Riesenkrach. Dies verfolgten an der großen Tafel genüsslich und teilweise auch gelangweilt die edlen Herrschaften von der Kinderkrippe. Indes fünf Ritter den bösen Drachen besiegen wollten, es aber nicht schafften. Ja, so woarn's halt, die altn Rittersleit! Da sangen auch die Großen beim Refrain gerne mit, als es hieß: "So ein armes Ritterkindl hatte eine Eisenwindl. Mei des Biesln hat was kost', die Windeln war'n im Nu verrost'!" Flüssiges musste kräftig nachgegossen werden, denn die Sonne meinte es fast zu gut mit Akteuren und Gästen, die von Elternbeiratsvorsitzender Sabine Ringer willkommen geheißen wurden. Sie dankte auch der Leiterin Monika Mrosek mit ihrem Team und allen Helfern, die sich um die Organisation und um Essen und Getränke gekümmert hatten. Bild: rha