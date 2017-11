Vermischtes Vilseck

20.11.2017

Sorghof. Dass Bedürftige, darunter auch Tiere, Hilfe brauchen, war den Kita-Kindern der BRK-Einrichtung St. Barbara am Martinstag deutlich geworden. Dabei entstand die Idee, die Tiere in Kümmersbuch zu unterstützen.

Der Familienausflug der Kita im Sommer nach Kümmersbuch hatte Kinder und Eltern gleichermaßen beeindruckt. In der staatlich anerkannten Tierauffangstation für Wildtiere und Exoten von Hans Weiß konnten Lebewesen aller Art hautnah beobachtet werden. Nun kam der Chef persönlich in den Kindergarten und brachte sogar einen echten Steinadler mit, den jedes Kind streicheln durfte.Kita-Leiterin Agnes Strobl überreichte Weiß 150 Euro, die bei der Martinsfeier in der Herz-Jesu-Kirche gespendet worden waren. "Das Geld werde ich zum Futterkauf verwenden, damit ich meine kranken Tiere artgerecht versorgen kann", freute sich Hans Weiß. Gleichzeitig lud er zu einem weiteren Besuch ein.