Vermischtes Vilseck

15.06.2017

Eingebettet in das gemeinsame Fest der drei Siedlergemeinschaften aus dem Bereich der Stadt Vilseck feierten die Siedler aus Sorghofer ihr 50-jähriges Bestehen.

Sorghof. Vorsitzende Asta Suttner erinnerte an die Geburtsstunde des Vereins im April 1967. Aus damals sieben Gründungsmitgliedern wurde in fünf Jahrzehnten ein starker Verein mit über 200 Mitgliedern.Mit einem Gottesdienst zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder nahm das Fest seinen Auftakt. Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger zelebrierte die Messe, die der Kirchenchor Sorghof unter Leitung von Gerhard Kraus gesanglich gestaltete.Beim Festakt ließ Suttner die markanten Höhepunkte aus der Vereinschronik Revue passieren. Die Vorsitzende zählte die Errungenschaften des Vereins auf, die in dieser Zeit geschaffen wurden, darunter zwei Schuppen mit einer beachtlichen Zahl an Geräten, um die sich Lorenz Bauer kümmert. Unter Federführung des damaligen Vorsitzenden Wilhelm Zinnbauer wurde 2010 das Grillhaus der Vereinsgemeinschaft am Dorfplatz gebaut. Beim alljährlichen Ausbuttern und durch das mehrmalige Ausrichten der Sorghofer Kirchweih konnte der Verein Gewinne erwirtschaften und Spenden an gemeinnützige Einrichtungen weiterreichen.Ernst Lenz (1967 bis 1974), Johann Ringelstetter (1974 bis 1994), Asta Suttner (1994 bis 2000) und Wilhelm Zinnbauer (2000 bis 2014) standen an der Vereinsspitze, ehe Asta Suttner 2014 in einer schwierigen Phase das Ruder übernahm, um die Auflösung des Vereins zu verhindern. "Aus gesundheitlichen Gründen muss ich nächsten Jahr endgültig mein Amt aufgeben", kündigte Asta Suttner an.In ihren Grußworten unterstrichen Kreisvorsitzender Rudolf Sitter und Bezirksvorsitzender Christian Benoist die persönliche Verbundenheit zum Verein und ihre Wertschätzung. Auch würdigten sie die Arbeit der Vorsitzenden Asta Suttner. "Heimat ist mehr als ein Ort - Heimat ist Lebensqualität. Seien sie stolz auf diese Heimat", sagte Sitter. Beide Redner betonten den hohen Stellenwert der Siedlergemeinschaften als Garant einer gesunden Aufwärtsentwicklung in den Gemeinden und überreichten Blumen an die Vorsitzende.Bürgermeister Hans-Martin Schertl resümierte: "Die gemeinsamen Interessen der Hausbesitzer werden in den drei Siedlergemeinschaften gebündelt und bestens vertreten." Das Stadtoberhaupt appellierte an die Mitglieder, die in fünf Jahrzehnten geschaffenen Werte und den Gemeinschaftssinn weiter zu pflegen. Sein besonderer Dank galt der Vorsitzenden und der Vereinsführung für ihr Engagement. Schertl überreichte den Zinnteller der Stadt und einen Scheck.Am Nachmittag suchten sich viele Besucher ein schattiges Plätzchen am Dorfplatz, um gemeinsam zu feiern. Die drei Siedlervereine Vilseck, Schlicht und Sorghof boten ihren Gästen ein vielfältiges Angebot an Essen und Getränken. Beifall gab es für die Musik-Combo Gisela, Peter und Fritz, die auch auf die Wünsche der Gäste einging.