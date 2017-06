Vermischtes Vilseck

Jahr für Jahr machen sich die Sorghofer Wallfahrer in den frühen Morgenstunden des Pfingstsamstags auf den Weg nach Gößweinstein. Sie setzen damit eine alteingeführte Tradition der früheren Ortschaft Langenbruck fort.

Oftmals dabei 30 Jahre: Susanne Ulrich, Gerda Göppner, Matthias Hermann und Manuel Plößner



25 Jahre: Hans Friedl, Dieter Hörl und Helmut Schwindl (er)

Sorghof. Langenbruck und zahlreiche Dörfer waren wegen der Erweiterung des Truppenübungsplatzes im Jahr 1938 abgelöst worden. Viele Bewohner fanden in den Folgejahren in Sorghof eine neue Heimat und mit ihnen auch das Gnadenbild der Gößweinstein-Wallfahrer.Über die Anfangszeit der Wallfahrt gibt es keine gesicherten Angaben. Vermutlich geht sie bis in das 17. Jahrhundert zurück. Ab 1946 liegen Aufzeichnungen vor. Überwiegend Männer, die aus dem Krieg oder der Gefangenschaft heimgekehrt waren, pilgerten nach Gößweinstein zur Heiligen Dreifaltigkeit, steht es in der Sorghofer Ortschronik geschrieben.Gößweinstein ist ein Wallfahrtsort von großer Bedeutung und eine der schönsten Stätten in der Fränkischen Schweiz. Die Wallfahrtskirche entstand zwischen 1730 und 1739 nach Plänen und unter Aufsicht des großen fränkischen Barockbaumeisters Balthasar Neumann. Tausende von Pilger kommen, um am Gnadenbild der Heiligsten Dreifaltigkeit zu bitten und zu danken. Die Wallfahrt stellt nicht nur ein Glaubensbekenntnis dar, sondern ist für viele Christen Inspiration. "Wenn man geht und betet, kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen und auch über sich selbst nachdenken", stellte ein junger Bursche fest, der heuer zum ersten Mal mit dabei war.Für die Organisation sorgte Pilgerleiter Manuel Plößner, der dieses Jahr zum 30. Male mit dabei war. Plößner freute es, dass sich viele neue und auch junge Leute der Gruppe anschlossen. Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger begleitete die Sorghofer Gruppe auf dem Hinweg.Mit Glockenschlag 12 Uhr zogen die 105 Sorghofer Wallfahrer zusammen mit der Kaltenbrunner Gruppe in die Basilika Gößweinstein ein - für viele ein sehr bewegender Moment, bei dem auch Freudentränen fließen. Das Wallfahreramt am Abend zelebrierte Kittelberger mit den Altministranten als Messdiener. Gestärkt mit den Segnungen der Kirche trafen die Wallfahrer am Pfingstsonntag in Sorghof ein. Die Abendsonne lachte vom Himmel, nachdem es auf dem Rückweg einige Wetterkapriolen gegeben hatte. Die Abordnung des Musikvereins Vilseck intonierte beim letzten Abschnitt der Prozession das Lied zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit.Für Pfarrgemeinderat Norbert Riha, der die Gläubigen in der Herz-Jesu-Kirche begrüßte, vollziehen alle Wallfahrer einen christlichen Grundgedanken: "Gott begegnen auf dem Weg zum Ziel." Vorbeter Otto Sertl dankte in humorvoller Weise allen, die zum reibungslosen Gelingen der Wallfahrt ihren Beitrag geleistet hatten. Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu erteilte den Segen.