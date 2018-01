Vermischtes Vilseck

09.01.2018

Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit. So lautete das Motto der Sternsingeraktion in der Diözese Regensburg. In diesem Sinne waren auch in der Pfarrei St. Ägidius in Vilseck Kinder und Jugendliche zwei Tage lang unterwegs. Sie klopften an viele Haustüren im Ortskern und in den umliegenden Dörfern und baten um eine Spende. Bereitwillig öffneten sich Herzen und Hände. So kamen 4413 Euro für die gute Sache zusammen. Pfarrvikar Hruday Madanu feierte am Dreikönigstag die Liturgie mit den Ministranten und dankte ihnen für ihren selbstlosen Einsatz zugunsten notleidener Kinder.