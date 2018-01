Vermischtes Vilseck

04.01.2018

Schlicht. Trotz stürmischen Wetters trafen sich die Sternsinger-Gruppen der Pfarrei St. Georg Schlicht mit ihrem Betreuer Werner Rieger in der Pfarrkirche zur Aussendung. Dort segnete Pfarrvikar Hruday Madanu die mit Turbanen, Kronen, edlen Gewändern und kleinen Weihrauchfässern ausgestatteten Minis.

Das Motto der diesjährigen Aktion lautet: Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit. Starker Regen und vor allem die heftigen Windböen verhinderten dann aber, dass die Sternsinger zu Fuß die Häuser in der Pfarrei aufsuchen konnten. Einige Eltern brachten per Auto dennoch die eine oder andere Gruppe in die kleineren Orte wie Altmannsberg, Seiboldsricht, Sollnes und Schüsselhof. Jedem Haus und seinen Bewohnern wünschten die Sternsinger mit "Christus mansionem benedicat" Gottes Segen. Die Sternsinger wollen die restlichen Straßenzüge und Ortschaften am Samstag nach dem Gottesdienst aufsuchen.