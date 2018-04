Vermischtes Vilseck

17.04.2018

17.04.2018

Blaues Blut versammelt sich im Sitzungssaal, und ein ehemaliger Verteidigungsminister ist auch da. Die Stiftung Bayerischer Militär- Orden nimmt diesmal in Vilseck neue Mitglieder auf.

Vilseck . (zip) Bürgermeister Hans-Martin Schertl nahm am Wochenende die Gelegenheit wahr, die illustren Gäste dieser Investitur-Feier im Rathaussaal zu empfangen. Eine Investitur ist eine große Feier, bei der neue Mitglieder in den Orden aufgenommen werden.Es waren die Nachfahren gekrönter Häupter zu Gast. Minister und Abgeordnete gaben sich die Ehre ihrer Anwesenheit, aus vielen europäischen Ländern und aus Übersee sind Mitglieder der Stiftung angereist. Als Ehrengast der Investitur durfte Bürgermeister Hans-Martin Schertl den ehemaligen Verteidigungsminister Franz Josef Jung begrüßen. Er wurde von seiner Gattin Beate begleitet, die zugleich die Schirmherrin des Bundeswehr Sozialwerks ist.Weiter konnte der Bürgermeister Valerie von Bismarck willkommen heißen. Außerdem begrüßte er von der Stiftung Bayerischer Militär Orden den Großmeister Johannes Rupprecht, den Großkanzler Valentin Schäfer und den Schirmherrn Karl-Heinz Brunner.Weiter waren anwesend der Oberst im Generalstab und militärischer Berater im Deutschen Bundestag, Jan Krahmann, der Großmeister des Ferdinandus-Ordens aus Österreich, Ernst Kugler, der Bürgermeister der Stadt Jaromir in Tschechien, Jiri Klepsa, der Leiter der Polizei-Einsatztruppen in Tschechien, Ivan Dubec sowie Vertreter des Bayerischen Militär Ordens für Monaco und Juan Tamenne aus Japan. Der Bürgermeister nannte den Gästen einige Daten über die Stadt Vilseck. Den ältesten Bereich der Stadt, die Burg Dagestein, hätten sie ja bereits kennengelernt, dort tagte der Orden.Er berichtete über weiter geschichtliche Daten aus Vilseck und stellte die besonderen historischen Gebäude vor. Beispielsweise erwähnte er, dass im Jahr 1632 der Schwedenkönig Gustav Adolf für eine Woche in Vilseck nächtigte, seine Truppen hatten Vilseck eingenommen. Außerdem führte er aus, dass 1848 die berühmte Tänzerin Lola Montez in Vilseck war, als sie mit dem Vilsecker Türmersohn Elias Peißner nach Amerika flüchtete. Beiden zu Ehren führt die Stadt Vilseck heuer im Hof der Burg Dagestein ein Freiluft-Theater auf.Bürgermeister Schertl bedankte sich beim Großmeister Johannes Rupprecht, der ja in der Nachbargemeinde wohne, dass er die Stiftung Bayerischer Militär Orden nach Vilseck gebracht hat. Als kleines Zeichen der Verbundenheit überreichte er ihm ein Geschenk, einen Brotzeitteller mit Wappen der Stadt Vilseck.Den bekam auch der ehemalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung, verbunden mit der Bitte, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Auch alle anderen Gäste des Empfangs konnten sich im Goldenen Buch verewigen. Beim anschließenden Festabend in der Burg konnten Vertreter des Bayerischen Militärordens einen Scheck in Höhe von 5000 Euro an Beate Jung für das Bundeswehrsozialwerk übergeben.