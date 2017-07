Vermischtes Vilseck

11.07.2017

11.07.2017

Sorghof. Im Zuge ihrer alljährlichen Sanierungsmaßnahmen teert Stadt Vilseck die Schotterstrecke der Straße am Schmalnohbach in Sorghof. Damit gehören auf diesem Abschnitt die regelmäßigen und aufwendigen Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahn der Vergangenheit an. In diesem Zuge wird die Einmündung der Haager Straße in die Straße Am Schmalnohbach entschärft. So können in Zukunft auch größere Fahrzeuge wie Möbelwagen, Müll- oder Feuerwehrautos die Engstelle ungehindert passieren. Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Bauamtsleiter Stefan Ertl verfolgten mit Polier Hans Gierling von der Asphaltkolonne der Firma Braun (Rothenstadt) den Beginn der Arbeiten.