Vermischtes Vilseck

12.12.2017

0

0 12.12.2017

Sorghof. Ihren 95. Geburtstag feierte Theresia Göppner aus Sorghof. Bürgermeister Hans-Martin Schertl gratulierte der rüstigen Jubilarin im Namen der Stadt und wünschte noch viele schöne Jahre im Kreise ihrer Familie. Er überbrachte auch Glückwünsche von Landrat Richard Reisinger und überreichte dazu die Landkreismedaille in Silber und ein kleinem Erinnerungsgeschenk. Die Jubilarin liest noch jeden Tag selbst die Tageszeitung.

Theresia Göppner wurde in Großschönbrunn geboren. Sie wuchs zusammen mit sieben Geschwistern auf. Nach dem Schulbesuch arbeitete sie in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben. 1951 heiratete sie ihren Ehemann Joseph Göppner aus Langenbruck. Das Ehepaar bekam drei Söhne, von denen einer bereits im Kindesalter und der zweite im Jahr 2000 allzu früh verstarben.Nach der Aussiedlung aus dem jetzigen Truppenübungsplatzgebiet baute sich das Ehepaar ein Haus in Sorghof, in dem die Jubilarin noch heute zusammen mit Sohn Bernhard und dessen Familie wohnt. Joseph Göppner verstarb ebenfalls im Jahr 2000. Die Jubilarin arbeitete viele Jahre in der Küche der Gastwirtschaft Galler in Sorghof und danach im Offiziersclub im Südlager.Zu dem hohen Geburtstag fanden sich sehr viele Gratulanten ein, darunter auch ihre fünf Enkel und vier Urenkel.