25.08.2017

85. Geburtstag feierte Theresia Kreuzer, geborene Neubauer, aus Vilseck. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte der agilen Jubilarin die Glückwünsche der Stadt und wünschte ihr, dass sie noch viele Jahre so fit bleiben möge. Für die Pfarrgemeinde gratulierten die Pfarrer Johannes Kiefmann und Lothar Kittelberger.

Theresia Kreuzer kam in Seugast zur Welt und wuchs dort zusammen mit neun Geschwistern auf. Nach dem Schulbesuch musste sie schon früh in landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung arbeiten. 1952 heiratete sie den Bau- und Kunstschlosser Erich Kreuzer, der aus dem Sudetenland stammte. Nach der Hochzeit wohnte das Ehepaar im Elternhaus von Theresia Kreuzer, ehe sich die beiden 1965 ein Haus in Vilseck bauten. Das Paar bekam zwei Töchter und zwei Söhne. Die Jubilarin arbeitete viele Jahrzehnte als Bedienung und zog auch Pflegekinder auf. 1997 verstarb ihr Ehemann. Resi Kreuzer ist nicht nur in Vilseck, sondern im gesamten Landkreis und darüber hinaus bekannt. 1983 gründete sie den Vilsecker Reserl-Club, dem zur Zeit 48 Mitglieder angehören. Die Reserln treffen sich regelmäßig zum Kaffeeklatsch mit guter Unterhaltung und unternehmen alljährlich einen Ausflug. Auch hat Kreuzer 22 böhmische Freunde, alles ehemalige Schulkameraden ihres Ehemannes, die sie regelmäßig trifft. Diese scheuten nicht die weite Anreise, um zum Geburtstag zu gratulieren.Überhaupt war die Zahl der Besucher groß, neben den Reserln Verwandte, Nachbarn und ehemalige Arbeitskollegen ihres Mannes. Sechs Enkel und zwei Urenkel halten ihre Oma jung. Sie kommuniziert mit ihnen und ihren Freunden in den USA und Brasilien per E-Mail. Ihre selbstverfassten Gedichte bereichern nach wie vor viele Feiern.