05.11.2017

Rund 100 Auszubildende im Pflegebereich aus fast ganz Bayern sind auf Einladung der Korian-Gruppe, des europäischen Marktführers im Pflege- und Dienstleistungsbereich, in den Zehentkasten der Burg Dagestein in Vilseck gekommen. Die Begrüßung übernahmen Ingeburg Dolles, die das Hauses Phönix in Schlicht leitet, mit ihren Kollegen Tanja Feucht (Neumarkt) und Michael Rehnen (Fürth). Die jungen Leute hätten einen verantwortungsvollen und erfüllenden, aber auch nicht immer leichten Beruf gewählt, hieß es.