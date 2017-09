Vermischtes Vilseck

20.09.2017

9

0 20.09.2017

Ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw mit Anhänger, eventuell auch ein Tieflader, dürfte für den Verkehrsunfall verantwortlich sein, der sich am Dienstag zwischen 9 und 10 Uhr in der Vorstadt an der Einmündung in die Bahnhofstraße ereignete. Das Fahrzeug bog laut dem Pressebericht der Vilsecker Polizei vom Marktplatz kommend nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Dabei wurden vier der Absperrpfosten, die zur Absicherung zum Gehweg hin angebracht sind, umgefahren bzw. verbogen.

Der Unfallverursacher entfernte sich dann vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen oder den Vorfall bei der Stadt zu melden. Das Fahrzeug bzw. der Anhänger müsste auf der rechten Seite deutlich sichtbare frische Unfallspuren aufweisen. Jedenfalls wurden an der Unfallstelle blaue und gelbe Farbe festgestellt, die vom Verursacher stammen müsste. Unter Umständen hat er den Vorfall überhaupt nicht bemerkt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei etwa 1200 Euro. Hinweise an die Polizei Vilseck (09662/700869-0).