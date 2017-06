Vermischtes Vilseck

06.06.2017

Aus bisher unbekannten Gründen sind in zwei Fischweihern am Altmühlweg in Vilseck rund 500 Forellen verendet. In dem Weiher, der von der Anglergemeinschaft Vilseck betrieben wird, befanden sich rund 1200 Forellen.

Die Teiche sollten in Kürze für das in zwei Wochen bevorstehende Fischerfest in Vilseck abgefischt werden. Mittels eines Schnelltests konnte festgestellt werden, dass offensichtlich der Nitratwert des Gewässers um ein Vielfaches den Normalwert überschritt. Durch die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Auerbach wurden verschiedene Wasserproben entnommen und zusammen mit ein paar verendeten Fischen zum Wasserwirtschaftsamt Weiden gebracht. Eine Untersuchung soll die Ursache klären. Bisher ergaben sich keine Erkenntnisse auf einen möglichen Verursacher.