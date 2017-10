Vermischtes Vilseck

Zu einer Feierstunde hatte Bürgermeister Hans-Martin Schertl die 2017 in Vilseck geborenen Kinder in den Zehentkasten der Burg Dagestein eingeladen. Dabei überreichte er den Eltern das Begrüßungsgeld. Von den eingeladenen 22 Kindern waren fast alle mit ihren Eltern und zum Teil auch Geschwistern zugegen. Schertl versprach, dass die Stadt ihr Möglichstes tue, um die jungen Familien zu unterstützen. So gebe es in der Großgemeinde 14 Spielplätze, und das Schwimmbad werde ständig auf den neuesten Stand gebracht. Der Kindergartenbeitrag entfalle für Vorschulkinder. Außerdem erhalte jede bauwillige Familie beim Kauf eines Grundstücks von der Stadt ein Baukindergeld in Höhe von 1000 Euro pro Kind. Zum Begrüßungsgeld - für das erste Kind 100, für das zweite 200 Euro usw. - erhalte jede Familie für das erste Lebensjahr eines Babys zwölf kostenlose Müllsäcke für die Entsorgung der Windeln. Zudem unterstützt die Stadt laut Schertl die drei Kindergärten mit jährlich rund 350 000 Euro Personalkostenzuschuss. Insgesamt gebe es 48 Krippenplätze. Die Geburtenzahlen sind laut Bürgermeister 2017 genauso hoch wie im Vorjahr, in dem sie allerdings rapide von 43 auf 22 zurückgegangen waren. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass es Eltern nicht immer leicht haben. Andererseits bereiteten die Kinder aber auch viel Freude. Bild: zip