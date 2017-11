Vermischtes Vilseck

24.11.2017

24.11.2017

"Wo Liebe das Elend überwindet" - so war ein Vortragsabend im Pfarrsaal überschrieben, zu dem der Frauenbund zusammen mit dem Verein "Vilseck gibt Hoffnung" eingeladen hatte. Der Redner, Pater Gerhard Lagleder, hat ein bayerisches Herz, das in Südafrika schlägt. Seit 31 Jahren setzt er sich im Zululand für die Ärmsten der Armen ein.

Nach einem Gottesdienst in Konzelebration mit Stadtpfarrer Johannes Kiefmann erzählte der Missionsbenediktiner im Pfarrsaal von seiner Tätigkeit im südafrikanischen Mandeni. Mit Filmaufnahmen unterlegt, sprach er über die dort entstandenen Einrichtungen. Aids-infizierte Menschen aus den Elendsvierteln fänden in Klinik und Hospiz stationäre oder ambulante Aufnahme. Seit 2008 seien etwa 6500 Aids-Kranke behandelt und bei den Therapien begleitet worden. Die Klinik für unter-, mangel- und fehlernährte Kinder sei durchschnittlich mit 60 Patienten besetzt.Am wichtigsten sei es jedoch, so der Pater, den Patienten Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln und bei künftigen Aufgaben zu begleiten. "Das beste Mittel, um den Teufelskreis von Armut und Krankheit zu durchbrechen, ist die Bildung", betonte er. So habe er in Zusammenarbeit mit dem Malteserorden einen Kindergarten mit Vorschule und ein Kinderheim gebaut. Über einen Stipendienfonds ermögliche man jungen Leuten eine gute Ausbildung. Mittels eines Nothilfefonds würden Menschen in besonderen Notsituationen unterstützt. Außerdem seien etwa 80 Einheimische als Mitarbeiter in den Einrichtungen des Pflege- und Sozialzentrums beschäftigt."Die Regierung Südafrikas kommt zum Teil finanziell für die Projekte auf, jedoch geht es nicht ohne zusätzliche Mittel", sagte Lagleder. Deshalb sei er immer wieder auf "Betteltour" in Europa unterwegs, denn die einzige Einnahmequelle seien Spenden. So warb er auch um Mitgliedschaften im Förderverein, der Bruderschaft des Seligen Gerhard. Für die finanzielle Unterstützung, die er durch Kirchen-Kollekte und Zuwendungen von Frauenbund, Schnäppchen- und Flohmarktladen und Verein "Vilseck gibt Hoffnung" erhielt, dankte Lagleder. Die Hauptverantwortlichen von "Vilseck gibt Hoffnung" überraschte er mit einer besonderen Auszeichnung: Franz-Josef Einhäupl, Petra Bücherl und Martina Beierl bekamen die Verdienstmedaille des Malteserordens.