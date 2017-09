Vermischtes Vilseck

18.09.2017

Mit Regen hatte es begonnen, mit Sonne endete es: Das Vilsecker Bergfest hat am Sonntagabend seinen würdigen Abschluss gefunden.

Moderner Schwung

Sein Wort in alle Welt

Der Kindergottesdienst lockte am Vormittag noch einmal viele Gläubige auf den Berg. Die passende musikalische Umrahmung durch die Gitarrengruppe von Rita Butz erfüllte das kleine Gotteshaus. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann erzählte den Kindern vom Segen Gottes, der sich wie ein Schirm über uns spanne. In den Fürbitten brachten die Kleinen ihre Anliegen vor den Herrn, bevor sie der Priester mit dem Kreuzzeichen segnete.In der Lichtfeier wurden die mitgebrachten Kerzen an der Osterkerze entzündet. Stadtpfarrer Kiefmann schloss in seinen Dank neben den Besuchern auch den liturgischen Dienst und die vielen Helfer ein. "Ohne die umfangreiche Organisation und das gute Miteinander ist so eine Bergfestwoche nicht machbar", sagte er. Danach zogen die Gläubigen in einer Lichterprozession hinunter zur Pfarrkirche, wo die Gnadenwoche mit dem Segen endete.Zuvor jedoch ging es rhythmisch beschwingt am Freitagabend bei einem Jugendgottesdienst mit der Band "1-Way" aus Kümmersbruck zu: Direktor Gerhard Pöpperl aus Regensburg brachte modernen und jugendgerechten Schwung in das Gotteshaus. Zum Thema "gemeinsam streiten" befragte er Jugendliche und erfuhr, wie es oftmals in deren Kreisen so zugeht. Aber auf die Frage: "Habt ihr euch schon mal mit jemandem über euren Glauben gestritten?", blieb es ganz still. "Auch Jesus hat sich gestritten. Er war kein zufriedener Softie, sondern ein Zeichen, dem widersprochen wurde", versicherte Pöpperl. Dabei sei es ihm stets um die Wahrheit gegangen. Jesus habe nie gestritten, um einen anderen zu verletzen. "So sollten auch wir Christen, die wir in der Welt oft auf Unverständnis stoßen, uns für die Wahrheit einsetzen und streiten für das, was wichtig ist".Mit Boxhandschuhen forderte der Priester daher die Gläubigen zum fairen Streit für eine gute Sache heraus. Drei Mutige traten zum "Kampf" an und erklärten, für Wahrheit, Ehrlichkeit und Offenheit in der Kirche zu streiten. Wie die Schönheit des Glaubens zu entdecken ist, dazu rief Professor Markus Bugnyar, ein gebürtiger Burgenländer, auf. Der Priester, der seit 2004 Rektor des Österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie in Jerusalem ist, zog die Zuhörer in seinen Bann. Mit wohltuenden Saitenklängen und Gesang war dabei erstmals am Samstagabend die Veehharfen-Gruppe der AOVE unter Leitung von Christl Kredler in der Bergkirche zu hören."Es ist schwer, seine Emotionen ein Leben lang auf gleichem Niveau zu halten", sagte der Geistliche. Doch noch schwieriger sei es, seine Gefühle auf Gott zu übertragen. In der heiligen Messe seien wir ihm am nächsten. "Im Schuldbekenntnis bitten wir den Herrn um Vergebung, wir aber sind oft nicht bereit, unserem Nächsten zu verzeihen. Mit den Worten Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis, bittet er uns, ihn nicht zu vergessen, und am Ende der Messe sendet der Herr uns aus, sein Wort in alle Welt zu tragen." Nicht die Priester stünden im Mittelpunkt, nein, "es geht nur um Gott. Lassen wir uns von ihm anrühren und mitnehmen", schloss der Prediger, "denn Gott führt uns zur Auferstehung."