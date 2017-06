Vermischtes Vilseck

07.06.2017

2

0 07.06.2017

"Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest" - so beteten die Gläubigen bei der Flurprozession, die heuer in Richtung Axtheid-Berg führte. Mit Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu, der das Allerheiligste in der Monstranz trug, zog die Gruppe nach dem Gottesdienst hinaus aus Vilseck und machte an zwei kleinen Altären Halt. Hier richteten Lektoren und Vorsänger mit dem Volk Gebete und Fürbitten zum Schöpfer der Natur und aller Lebewesen. In der Kirche erklang nach dem Segen das "Großer Gott, wir loben dich". Bild: rha