Vermischtes Vilseck

10.08.2017

Mit viel Thermoschaum rückte die Firma Luley aus Wernberg auf dem Vilsecker Marktplatz an. Mittels einer neuartigen Heißwasserbehandlung ging es dem Unkraut und Moos in den Kopfsteinpflaster-Fugen an den Kragen. Die Stadtverwaltung verspricht sich davon eine Erleichterung für ihren Bauhof, der bisher immer wieder mühevoll die Fugen auskratzen musste. Nun brauchten die Arbeiter nur noch mit der Kehrmaschine das Unkraut aufnehmen. Bei Erfolg könnte diese Aktion etwa zweimal im Jahr erfolgen. Bild: zip