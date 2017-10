Vermischtes Vilseck

05.10.2017

Schon seit Jahren veranstalten die Anwohner der Straßen In der Wehr, An der Vils und Erlenweg ein gemeinsames Fest. Bei Gegrilltem sowie Kaffee, Kuchen und Kücheln werden dabei Gemeinschaftssinn und Gemütlichkeit gepflegt. Aus dem Erlös dieser zwanglosen Veranstaltung wurden heuer die Helfer vor Ort (HvO) Vilseck mit einer Spende von 200 Euro bedacht. "Die ehrenamtliche Arbeit dieser Gruppe wird von viel zu wenigen Leuten honoriert", sagte Josef Stauber im Namen aller Anwohner. Christian Kurz und Romy Küllmer-Urbanczyk vom den HvO zeigten sich erfreut über die finanzielle Unterstützung. Die Helfer vor Ort gibt es in Vilseck seit 2008. Mittlerweile kommen die Ehrenamtlichen, die ihre Ausrüstung komplett selbst finanzieren, auf über 1050 Einsätze im Jahr und überbrücken dabei oft lebensrettende Zeit bis zum Eintreffen des angeforderten Rettungswagen. Die Einsätze reichen von Verkehrsunfällen bis hin zur Notgeburt.