Vermischtes Vilseck

22.04.2018

7

0 22.04.2018

"27 neue Mitglieder sind dem VdK-Ortsverband im vergangenen Jahr beigetreten", freute sich Vorsitzender Ernst Andraschko laut einer Presse-Info bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Ströll. Grund dafür ist seiner Meinung nach der Bedarf an Unterstützung und Beratung. Ohne fachliche Hilfe sei die Durchsetzung von Rechtsansprüchen in Sachen Rente, Behinderung, Gesundheit und Pflege heutzutage kaum mehr möglich, betonte Andraschko. "Ganz entscheidend ist aber auch, dass sich der Sozialverband aktiv in die Politik einmischt", fügte er an.

Ganz entscheidend ist aber auch, dass sich der Sozialverband aktiv in die Politik einmischt. Ernst Andraschko, Vorsitzender VdK-Ortsverband Vilseck

Der kommissarische Schriftführer Ludwig Hüttner berichtete vom Grillfest und der Adventsfeier. Erfreuliche Zahlen verkündete Kassenverwalterin Rita Schneider. Die Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes, Marianne Kies-Baldasty (Amberg), informierte über die neuen Gesetzesbestimmungen in der Pflegeversicherung.Eigene erfahrene Experten, so betonte sie unter anderem, würden den Mitgliedern durch den Paragrafen-Dschungel helfen und sie bei den Sozial- und Verwaltungsgerichten bis zur letzten Instanz vertreten. "Derzeit bearbeitet der VdK bundesweit 53 000 Anträge, 19 000 Widersprüche und 5500 Klagen", unterstrich sie vor diesem Hintergrund. Stellvertretender Bürgermeister Thorsten Grädler lobte den "rührigen Verband" sowie den Vorsitzenden für dieses Engagement. Zudem sprach er über Einkommensverhältnisse im Bezug auf die Rentenpolitik.Auch Ehrungen standen an - für 25 Jahre Heinrich Hann und Erna Kraus, für 20 Jahre Herbert Zwack, Bruno Lindner, Karl Weiß und Guillermo Arijon-Bazar.