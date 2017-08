Vermischtes Vilseck

14.08.2017

1

0 14.08.2017

Mittlerweile kann man von einer Tradition sprechen, denn bereits zum neunten Mal wallfahrteten die Vilsecker zu Fuß zum Frohnberg. Wie schon beim ersten Mal, zog Pfarrsekretärin Veronika Pröls im Hintergrund die Fäden. 84 Pilger aus der Pfarreiengemeinschaft Vilseck-Schlicht-Sorghof machten sich in den frühen Morgenstunden auf den Weg. Über das Birker, Unterschalkenbach, Kreuzberg und Irlbach erreichte die Gruppe das Gasthaus Zum Löwen in Süß, wo eine Brotzeitpause eingelegt wurde. "Achtmal hatten wir Glück mit dem Wetter", meinte Vorbeter Hans Weiß, "und heuer ist es halt mal kalt und regnerisch." Doch mit Sonne im Herzen und gutem Willen erreichten die Wallfahrer gegen 8 Uhr den Fuß des Frohnbergs.

Auf den 143 kraftraubenden Stufen nach oben betete Paula Weiß die Kreuzwegandacht vor und stimmte in der Frohnbergkirche das Vilsecker Lied "Kennt ihr das Bild dort am Altar" an. Am Gnadenbild bat man die Gottesmutter um Schutz und Segen und dankte für ihre Hilfe. Pfarrer Christian Schulz begrüßte die Pilger und zelebrierte die Messe in der Kirche. Wegen der unangenehmen Witterung ließen anschließend die meisten den Biergarten im wahrsten Sinne des Wortes links liegen.