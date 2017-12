Vermischtes Vilseck

Große Ehre für die Feuerwehren im Bereich der Stadt Vilseck: Ihre Jugendfeuerwehr ist am Mittwochabend im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz in Regensburg mit dem Ostbayerischen Feuerwehrpreis 2017 ausgezeichnet worden.

Für die ersten drei Preisträger waren insgesamt 10 000 Euro ausgelobt. Platz drei belegten die Feuerwehren Immenreuth, Punreuth und Ahornberg mit ihrem Kooperationsprojekt, Platz zwei die FFW Schmatzhausen. Die Sparda-Bank Ostbayern stiftet den Preis. 41 Feuerwehren aus der Oberpfalz und Niederbayern hatten sich beworben. Am Ende überzeugte das Projekt aus Vilseck.In stundenlanger Arbeit hatten Andreas Männer (Gemeindejugendwart) und Michael Lang (beauftragter Öffentlichkeitsarbeit) die Bewerbung erstellt. Sie bastelten eine Präsentation, organisierten extra Fototermine und drehten sogar einen Imagefilm. Mit einer Delegation von 20 Mitgliedern der "Jugendfeuerwehr Gemeinde Vilseck", machten sich die Preisträger am Mittwoch auf den Weg zur Verleihung. Georg Thurner, Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank Ostbayern, bedankte sich für die Arbeit aller im Ehrenamt tätigen Blaulichtorganisationen. Eine Gesellschaft könne ohne das Zusammenwirken aller nicht funktionieren könne, betonte er.In einer kurzen Ansprache, stellte Kreisbrandinspektor Christof Strobl den Anwesenden das Projekt der gemeindeweiten Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren vor. "Respekt und Anerkennung an alle Preisträger", sagte Michael Lang. "Wir sind begeistert und sehr beeindruckt, gegen welch tolle Konzepte wir uns durchgesetzt haben. Jeder Preisträger hätte es verdient gehabt, den ersten Platz bekommen." Zweiter Bürgermeister Thorsten Grädler dankte allen Aktiven für das Geleistete."Die Anstrengungen und der organisatorische Aufwand wird belohnt. Wir blicken positiv für die Nachwuchsarbeit in die Zukunft", freute sich Bernhard Lindner, Jugendwart der Feuerwehr Ebersbach. Und Andreas Männer, 1. Gemeindejugendwart, betonte: "Ohne die großartige Zusammenarbeit aller Feuerwehren und die Unterstützung der örtlichen Firmen wäre so ein Projekt undenkbar gewesen. Ich bin sehr stolz!"