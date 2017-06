Vermischtes Vilseck

16.06.2017

16.06.2017

Der Kuckuck rief gleich zu Beginn seinen Namen zur Freude der Gruppe, die sich am Pavillon der Vilsaue versammelt hatte. Stare setzten sich mit ihrem silbrig schillerndem Federkleid vor ihren Kästen in Szene. Ganz so leicht machten es die übrigen Vögel den Teilnehmern an der Wanderung nicht. Aber Rudi Leitl erkannte sie alle: am Federkleid, Flug oder Gesang. Ein selten gewordener Schlagschwirl zirpte lockend aus dem blickdichten Schilf, und das Grünfüßige Teichhuhn pickte munter am Flussufer herum.

Um die 40 Vogelarten waren zu hören und teilweise zu sehen. Hier ein Schilfrohrsänger mit einer weißen Kehle und der schwarzen Kopfdecke; nicht zu verwechseln mit der Mönchsgrasmücke, die auch eine schwarze Kappe als Erkennungszeichen hat. Deren wohltönenden, flötenden Gesang hört man immer öfter in Siedlungen. Der Zilpzalp, der seinen Namen ruft, und im obersten Baumwipfel ein Eichelhäher waren zu sehen. Der Eisvogel, der häufig an der Vils gesichtet wird, ließ sich aber nicht blicken.Drei Vögel boten ein besonderes Schauspiel: Ein kleiner Buchfink "hasste" ein Kuckuckspärchen im Flug. Und durch das Stativ konnten alle das Federkleid eines Turmfalkenmännchens bewundern, das sich auf einem weit entfernten Baumwipfel immer wieder misstrauisch zur Gruppe umdrehte, als fühle es sich beobachtet.