Vermischtes Vilseck

19.11.2017

19.11.2017

"Es ist ein guter Brauch, der Kriegstoten zu gedenken", leitete Heinrich Deinzer die Feierstunde auf dem Vilsecker Kirchplatz ein. Vor dem Ehrenmal, auf dem 265 Tote namentlich aufgeführt sind, hielten Mitglieder der Krieger- und Reservistenkameradschaft die Ehrenwache.

Im Gottesdienst erinnerte Stadtpfarrer Johannes Kiefmann im Gebet an die Opfer von Gewalt und Terror. Es gelte, die Augen offen zu halten und die Stimme zu erheben, wenn Machthaber ganze Länder ins Unglück stürzen wollen, sagte er.Am Ehrenmal rief auch Deinzer, 2. Vorsitzender der Krieger- und Reservistenkameradschaft Vilseck, zur Wachsamkeit und zur kritischen Meinungsbildung auf, jenseits der vielen oft unzulänglichen Äußerungen. "Das Säbelrasseln im Baltikum und der Konflikt in der Ukraine sind brandgefährlich", betonte er. "Wir brauchen keine weiteren Toten und keine zusätzlichen Namen auf unseren Kriegerdenkmälern." Zu Ehren der Opfer legte Deinzer ein Blumengebinde nieder."Eine Gesellschaft, die ihre Toten vergisst, wäre eine zutiefst inhumane Gesellschaft", sagte Bürgermeister Hans-Martin Schertl. Die Erinnerung an die Opfer von Krieg, Gewalt, Völkermord, Verfolgung und Vertreibung sei Ausdruck der Achtung und Wertschätzung. "Das kostbarste Gut, nämlich ihr Leben, haben im Ersten Weltkrieg zehn Millionen und im Zweiten Weltkrieg 55 Millionen Menschen verloren", erinnerte er. Mit diesen Zahlen seien weitere Schicksale in den Familien verknüpft gewesen. Ihrer aller sollte man wenigstens an einem Tag im Jahr gedenken und den kommenden Generationen die Folgen von Krieg und Terror aufzeigen. "Hoffen wir, dass viele der weltweiten Konflikte friedlich gelöst werden können und dass hierzulande der über 70 Jahre währende Friede weiter bestehen bleiben möge", schloss das Stadtoberhaupt. Nach der Kranzniederlegung beendeten drei Salutschüsse und das Lied vom guten Kameraden, intoniert vom Musikverein Vilseck, die Feierstunde.