12.11.2017

Zweimal hintereinander demonstrierte Andreas Bahle, stellvertretender Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Amberg, den beiden vierten Klassen der Grundschule Vilseck mit viel Überzeugungskraft und Anschaulichkeit die Problematik des toten Winkels. Rektorin Petra Ligensa hoffte, dass die Kinder durch diese besondere Schulstunde die lebensbedrohliche Situation des toten Winkels künftig besser einschätzen können.

Als toter Winkel wird im Straßenverkehr der trotz Rückspiegeln nicht einsehbare Bereich seitlich beziehungsweise vor und hinter dem Fahrzeug bezeichnet. Dieser Bereich ist je nach Anzahl der Fenster und Rückspiegel unterschiedlich groß und nicht vollständig zu vermeiden. Ein besonderes Problem stellt der tote Winkel bei Lastwagen, Bussen und Motorrädern dar, da diese aufgrund der Größe und der Konstruktion nur einen eingeschränkten Sichtradius haben. Mit Hilfe eines Busses erlebten die Vilsecker Schüler hautnah, wie unübersichtlich die Verkehrssituation aus der Perspektive eines Bus-Führerhauses ist. Andreas Bahle zeigte, dass in einem gewissen Bereich die Hinterräder eines nach rechts abbiegenden Busses einen Radler überrollen können. Ihm war es ein Anliegen, dass jedes Kind selbst im Bus saß und bemerkte, dass sowohl der Bereich des toten Winkels im Rückspiegel links und rechts als auch vor und hinter dem Fahrzeug nicht einsehbar ist. Blickkontakt mit dem Fahrer sei immer besonders wichtig, sagte der Verkehrserzieher.Er schärfte den Kindern ein, im Straßenverkehr stets an "Abstand, Blickkontakt, Rücksicht und Aufpassen" zu denken. Die Klassleiterin der 4b, Lena Strobl, bedankte sich am Ende für die überzeugende Vermittlung dieses lebenswichtigen Lerninhaltes auf dem schuleigenen Verkehrsübungsplatz.