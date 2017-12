Vermischtes Vilseck

26.12.2017

Einmal im Jahr geht es im BRK-Heim St. Ägidius festlicher zu als sonst, nämlich wenn das Christkind kommt. Den vorgezogenen Heiligen Abend feiern die Senioren jedoch nicht allein. Sie laden sich besondere Gäste ein.

Bei der besinnlichen Andacht in der Hauskapelle sprachen Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Pfarrvikar Hruday Kumar Madanu Gebete und Lesungen. Die Fürbitten trug der ehemalige Heimleiter Erich Gebhardt vor. Unter den Zuhörern weilte nach längerer Krankheit auch Pfarrer Josef Wittmann, über dessen Anwesenheit sich die Heimbewohner und das Pflegepersonal besonders freuten. Mit einer musikalischen Überraschung warteten der Sorghofer Kirchenchorleiter Gerhard Kraus und die Sopranistin Eleanor Nemeth-Patton auf. Ihr Gesang ging nicht nur unter die Haut, sondern auch tief in die Herzen der Zuhörer. Da war es nicht verwunderlich, dass beim Lied "Stille Nacht" so manche Träne floss.Auch in der Aula stimmten die beiden Künstler mit weiteren Weihnachtsliedern auf das Abendessen ein. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überreichte an Heimleiter Richard Weigert eine finanzielle Unterstützung.