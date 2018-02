Vermischtes Vilseck

26.02.2018

14

0 26.02.201814

"Schön ist's im Winter", so beginnt die Petersburger Schlittenfahrt, und dem ist nicht zu widersprechen. In dem Lied von Richard Eilenberg heißt es weiter: "Und der Nordwind macht uns Ohr und Wangen heiß." Vilseck ist zwar nicht Sankt Petersburg, und eine Schlittenfahrt kann man hier nun wirklich nicht machen, aber der Nordwind, der pfeift in diesen Tagen ganz gehörig um die Ohren. Dennoch ist ein Spaziergang derzeit wunderschön. Und wenn man mit offenen Augen unterwegs ist, bemerkt man am Altmühlweg sogar bunte Farbtupfer beim Weihertor. Den knallroten Vogelbeeren kann die Kälte nichts anhaben. Bild: rha