23.06.2017

Ebersbach. Wolfgang Rösch heißt der neue Kommandant der Feuerwehr Ebersbach. Er wurde in einer außerordentlichen Dienstversammlung mit allen Stimmen der 23 anwesenden aktiven Feuerwehrleute gewählt.

Der bisherige Kommandant Norbert Reuschl, der vier Jahre die Wehr führte, hatte sein Amt aus Zeitgründen niedergelegt, da er künftig beruflich verstärkt im Ausland tätig sein wird. Bürgermeister Hans-Martin Schertl freute sich, dass bei der Dienstversammlung die Landkreisfeuerwehrführung mit Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Charly Luber und Kreisbrandmeister Christoph Strobl in voller Stärke vertreten war. Das Stadtoberhaupt dankte dem scheidenden Kommandanten für seinen engagierten Einsatz für die Feuerwehr Ebersbach.Nachfolger Wolfgang Rösch jun. dürfte mit seinen 27 Jahren einer der jüngsten Kommandanten im Landkreis sein. In seinen Adern fließt Feuerwehr-Blut, denn sein Vater Wolfgang Rösch sen. ist seit fast 30 Jahren Vorsitzender der Ebersbacher Feuerwehr, und auch seine beiden Brüder sind aktive Dienstleistende.Kreisbrandrat Fredi Weiß dankte dem neuen Kommandanten dafür, dass er sich die Zeit nimmt, verstärkt für seine Feuerwehr Ebersbach tätig zu werden. Er ermunterte alle, weiter an Leistungsprüfungen und Übungen teilzunehmen.