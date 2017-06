Vermischtes Vilseck

16.06.2017

4

0 16.06.2017

Schlicht. Den traditionellen Zapfenstreich durch Schlicht spielte die Werkvolkkapelle unter Leitung von Sabine Kredler. Bei schönem Wetter marschierten die Musiker durch die Straßen des Orts. Zwischenstopps legten sie beim Ehrendirigenten Hans Hufsky in der Weinbergstraße und bei der Familie Münch in der Vilssiedlung ein. Dort wurden sie wieder kostenlos mit Getränken versorgt. Die Musiker freuten sich, dass viele Kinder mit ihren Eltern hinter dem Orchester herliefen und -fuhren sowie Schaulustige am Straßenrand applaudierten. Nach über einer Stunde und vielen Märschen endete der Zapfenstreich am Schlichter Marktplatz. Die Bevölkerung bedankte sich bei den Musikern der Werkvolkkapelle mit viel Beifall. Dank galt der Feuerwehr Schlicht für die Koordination der Straßensperren. Bild: sak