29.01.2018

Menschen in Not helfen und Leben retten - dies ist die vorrangige Aufgabe der Helfer vor Ort, kurz HvO, die es in Vilseck seit zehn Jahren gibt. Die Gruppe leistet mit ihrem ehrenamtlichen Dienst somit einen unverzichtbaren Beitrag zur medizinischen Erstversorgung in Notfällen.

2008 fuhr BRK-Rettungsassistent Christof Strobl noch privat zu Notfalleinsätzen im Stadtgebiet. Er wurde verständigt, wenn der Rettungswagen nicht im Dienst beziehungsweise nicht am Standort Vilseck war.Wegen der zunehmenden Einsatzzahlen gründete Strobl eine kleine Ersthelfergruppe für Vilseck. Franz Kurz, Alexander Jitschin und Christian Weiß stellten sich für die gute Sache zur Verfügung. Die Erstausstattung finanzierte damals die Stadt Vilseck. Am 28. Januar 2008 wurden die Helfer vor Ort zu ihrem ersten Einsatz gerufen. Ab 2009 verstärkten Corina Kaiser und Niklas Obermeier die Gruppe.Inzwischen verfügen die HvO über zwölf aktive Mitglieder, die sich darüber hinaus in Feuerwehr, Wasserwacht, Rettungsdiensten oder in ihren Pflegeberufen engagieren. Helfer vor Ort kann jeder werden. Die Grundvoraussetzung ist lediglich ein Kurs als Sanitätsdienstleister.2011 gründete Christof Strobl den Förderverein HvO Vilseck, dessen Leitung er nach einem Jahr an Niklas Obermeier weitergab. Ihren 1000. Einsatz verzeichnete die Helfergruppe am 17. Mai 2017. Mittlerweile rückte sie 1103 Mal aus. Das bisher einsatzstärkste Jahr war 2017 mit 146 Notfällen."Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sinkt die Überlebens-Chance des Patienten um zehn Prozent pro Minute", führt Vorsitzender Niklas Obermeier aus. "Wer reanimationsbedürftig ist, ist also nach zehn Minuten schon tot, wenn niemand mit einer Herzdruckmassage beginnt. Deshalb ist zu jeder Tages- und Nachtzeit schnelles Handeln lebensnotwendig." Hier kommen nun die Helfer vor Ort ins Spiel.Deren Mitglieder werden von der Integrierten Leitstelle über Funk oder SMS alarmiert, eilen dann meist mit ihren Privat-Autos und einer Notfalltasche zum Patienten, wo sie die Zeit bis zum Eintreffen von Sanitätern und Notärzten mit ersten Maßnahmen überbrücken. "Darum ist es gut, ausgebildete Helfer vor Ort zu haben. Jedoch ersetzt dies nicht die Pflicht des einzelnen Bürgers, im Notfall Erste Hilfe zu leisten", betont Obermeier."So ein Einsatz ist für die Betroffenen völlig kostenlos, auch für die Krankenkassen, und wird nur durch Spenden finanziert", informiert er. "Das Rote Kreuz stellt lediglich die Grundausrüstung zur Verfügung. Deshalb ist die HvO-Gruppe auf finanzielle Hilfe von Privatpersonen, Firmen und Vereinen angewiesen. Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende und danken allen, die uns bisher so toll unterstützt haben", ergänzt er.Ein weiteres Ziel des Vereins sei es, den Bekanntheitsgrad der Helfer vor Ort in der Öffentlichkeit zu steigern, denn hier bestehe noch Nachholbedarf, meinen die Aktiven. Auf der Homepage der Gruppe ( https://hvo-vilseck.de/helfer.php ) ist Näheres zu erfahren.