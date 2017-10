Vermischtes Vilseck

Die Clubfreunde in Vilseck haben ihr neues Domizil im alten Schulhaus bezogen. Zur Einweihung kamen auch Vertreter des 1. FC Nürnberg vorbei - darunter Thomas Grethlein, Aufsichtsratvorsitzender beim Club.

Zentrum der Gemeinschaft

"Vor eineinhalb Jahren hat uns die Stadt Vilseck zwei freigewordene Räume im zweiten Stock des alten Schulhauses überlassen", erinnerte sich FCN-Fanclubvorsitzender Wolfgang Kraus dankbar. Die 147 Mitglieder der Clubfreunde freuten sich nun über die offizielle Eröffnung und Einweihung des neuen Domizils.Unter dem Motto "Einmal Cluberer, immer Cluberer" hatten sich die Vilsecker Anhänger des 1. FC Nürnberg 1996 als Clubfreunde zusammengeschlossen. Sinn und Zweck war und ist, den traditionsreichen Fußballverein bei Punktespielen zu unterstützen und auch die Geselligkeit untereinander zu pflegen. Nachdem man sich zehn Jahre lang in einem privaten Gartenhaus getroffen hatte, war nun die Freude groß über die neue Anlaufstelle.Die Mitglieder haben 150 Arbeitsstunden und 2000 Euro investiert und fühlen sich nun in den in den Clubfarben schwarz-rot eingerichteten Räumen richtig wohl. "Obwohl man nach wie vor die monatlichen Zusammenkünfte in Gasthäusern abhält, ist hier ausreichend Platz für Stammtische, Feiern und Sitzungen", sagte Vorsitzender Kraus.Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger erteilte dem neuen Clubraum den kirchlichen Segen und bat in den Fürbitten um ein gutes Miteinander.Als großen Tag für die Clubfreunde bezeichnete Bürgermeister Hans-Martin Schertl die Eröffnung der neuen Räume. "Das alte Schulhaus kann man nun als Haus der Vereine sehen, denn hier haben mittlerweile fünf Gruppen ein Zuhause gefunden", freute er sich. Den Clubfreunden wünschte er mit der Überreichung eines Vogelturmbildes weiterhin guten Zusammenhalt und viel Freude bei vielen Clubsiegen.Karl Teblitzky, ehemaliger Bezirkskoordinator und jetziger Ehrenvorsitzender des Fanverbands, würdigte die Leistungen des Vorstands und der Mitglieder. Er sei stolz auf den Vilsecker Fanclub und auf dieses Zentrum der Gemeinschaft. Ihm schloss sich der Koordinator des Bezirks Ostbayern, Dieter Altmann, an. Er, der Dauergast in Vilseck ist, stellte fest, dass nur sehr wenige Fanclubs über solche Räume verfügten. Er überreichte Wimpel und Broschüren des Rekordmeisters. Danach konnte sich die Bevölkerung ein Bild von den neuen Räumen machen. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Nürnberg Thomas Grethlein, und der Fanbeauftragte des FCN, Jürgen Bergmann, beehrten die Vilsecker mit ihrem Besuch und beantworteten die Fragen der Fans.