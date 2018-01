Wirtschaft Vilseck

02.01.2018

Bis zu 50 Jahre arbeiten sie schon bei der Firma Einhäupl in Vilseck. Das zeugt nach Ansicht der Geschäftsführung von einem gesunden Arbeitsklima. Das natürlich fleißig gefördert wird.

Bau einer Klinik

Neues Großprojekt

Jubilare 10 Jahre: Roland Ziegler, Michael Meier



20 Jahre: Andreas Frischholz



25 Jahre: Sieglinde Goschler



35 Jahre: Erhard Fellner, Erwin Fronhöfer, Bernhard Luber,



40 Jahre: Otto Müller



50 Jahre: Edeltraud Schraml

Vilseck. (exb) Geschäftsführer Robert Einhäupl hatte alle Mitarbeiter zur Jahresabschlussfeier in den Gasthof Roter Hahn eingeladen. Nach dem Essen informierte er die Belegschaft über die Ereignisse des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf das Kommende. Die Firma Einhäupl, so der Geschäftsführer, wickle für verschiedene staatliche Bauämter Projekte in ganz Bayern ab.So würden kleine, mittlere oder auch große Aufträge als Einzelgewerk oder aber auch als Generalunternehmer ausgeführt. Im vergangenen Jahr habe die Firma beispielsweise ein Großprojekt der US-Streitkräfte in Grafenwöhr als Generalunternehmer abschließen und fast gleichzeitig ein Sanitärauftrag in Lichtenfels beim Bau einer neuen Klinik begonnen werden können. Aber auch für private Auftraggeber würden Einfamilienhäuser als Rohbauten und als bezugsfertige Generalbauten errichtet. Weitere Aufträge wurden in Vilseck, Hohenfels, Garmisch-Partenkirchen und noch weiteren Orten ausgeführt. Die Mitarbeiter, so Robert Einhäupl, hätten durch ihren großen Einsatz wesentlich am Erfolg beigetragen.Für das kommende Jahr sind seiner Aussage nach die Auftragsbücher schon wieder gut gefüllt. So habe wieder ein größeres Projekt mit einer Laufzeit bis 2019 als Generalunternehmer in einer Arge begonnen werden können. Auf die Mitarbeiter sei Verlass bei Einhäupl und das zeuge von einem gesunden Arbeitsklima. Einige von ihnen konnten bei dieser Gelegenheit für 10, 20, 25, 35, 40 und sogar 50 Jahre in der Firma geehrt werden. Sie erhielten von Einhäupl eine Urkunde, eine Geldprämie und einen Geschenkkorb.Auch die neuen Mitarbeiter wurden gemeinsam mit den drei Auszubildenden vorgestellt.