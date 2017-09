Wirtschaft Vilseck

Der Friseursalon Ruppert ist aus der Vilsecker Innenstadt nicht mehr wegzudenken. Das Familienunternehmen wird in vierter Generation betrieben. Nun war es an der Zeit, die Geschäftsräume zu renovieren. Lothar Kittelberger erteilte den kirchlichen Segen. Friseurmeister Karl Ruppert dankte den Firmen und sagte: "Ich hoffe, dass sich sowohl unsere Kunden und Mitarbeiterinnen im neuen Ambiente wohlfühlen." Gute Geschäfte und viel Glück wünschte Bürgermeister Hans-Martin Schertl. Er überreichte das Stadtwappen in Glas und gratulierte der Tochter des Hauses, Karolin Ruppert, zum zehnjährigen Meister-Jubiläum.