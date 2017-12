Wirtschaft Vilseck

20.12.2017

50

0 20.12.201750

Investitionen in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro tätigen die Leipfinger-Bader (LB) Ziegelwerke am Standort Schönlind. Dort soll unter anderem eine neue Setzanlage installiert werden. Außerdem ist die Optimierung des Brennofens geplant.

Hintergrund Leipfinger-Bader ist ein in fünfter Generation produzierendes Familienunternehmen mit Sitz in Vatersdorf bei Landshut und eines der führenden Unternehmen der deutschen Baustoffindustrie. Rund 200 Mitarbeiter stellen jährlich Ziegel für etwa 6000 Wohneinheiten her. Neben dem Stammwerk in Vatersdorf und dem LB-Werk in Schönlind gibt es ein weiteres Werk in Puttenhausen bei Mainburg.



Von den drei Standorten aus gehen nach Angaben des Unternehmens "innovative und ökologisch nachhaltige" Produkte wie Ziegel mit integriertem Schall- und Wärmeschutz auf Baustellen in ganz Deutschland. Das Unternehmen bildet eigene Nachwuchskräfte in den Berufen Industriemechaniker, Industrieelektriker und Industriekaufmann aus. Für den Ausbildungsbeginn 2018 sind noch freie Lehrstellen zu besetzen. (exb)

Wir haben ein erfolgreiches Jahr hinter uns. Inhaber Thomas Bader

"Damit stärken wir das Werk Schönlind in unserem Produktionsverbund weiter", sagte Inhaber Thomas Bader bei der Jahresabschlussfeier laut einer Pressemitteilung. Mit dem Bau einer neuen Schleif- und Entladeanlage in diesem Jahr konnte die Produktion von Mauerziegeln gesteigert werden. Außerdem entwickele sich die Herstellung von Deckenrandschalen sehr positiv. Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr 40 neue Stellen geschaffen. Insgesamt sind knapp 200 Menschen an den drei Standorten Schönlind, Vatersdorf bei Landshut und Puttenhausen bei Mainburg beschäftigt. Im kommenden Jahr soll die Produktionsleistung des Standorts mit der neuen Setzanlage und ersten Schritten zur Optimierung des Brennofens erhöht werden. Zudem sind verschiedene Infrastrukturprojekte wie weitere Gebäudemaßnahmen und der Umbau der Einfahrt des Rohstofflagers geplant.Eines der wichtigsten Projekte im neuen Jahr wird laut Bader der Bau einer Recyclinganlage für Ziegel in Puttenhausen sein. "Damit bieten wir künftig als erstes Unternehmen der Branche das Komplettrecycling des Baustoffs Ziegel und einen vollständig geschlossenen und naturschonenden Rohstoffkreislauf an." So ist es zum Beispiel möglich, Ziegel und Dämmstoff voneinander zu trennen und anschließend wiederzuverwerten. Darüber hinaus plant Leipfinger-Bader, die Digitalisierung der Logistik und die automatische Fertigung von Wandelementen voranzutreiben. Aktuell laufen bei LB rund 14 Projekte rund um Forschung und Entwicklung für neue Produkte, Verfahren, Systemlösungen und Anwendungsgebiete von Ziegeln.Zum 1. Januar erweitert sich auch die LB-Spitze. Künftig wird Thomas Batz als Mitglied der Geschäftsleitung die Vertriebs- und Unternehmensentwicklung verantworten.