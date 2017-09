Wirtschaft Vilseck

22.09.2017

114

0 22.09.2017114

Fünf Prozent mehr Lohn, mindestens 100 Euro monatlich fordert die Gewerkschaft Verdi für die zivilen Beschäftigten im Truppenübungsplatz Vilseck. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, legte ein Großteil der Mitarbeiter der Werkstätten und der Munitionsausgabe am Freitag in den frühen Morgenstunden die Arbeit nieder und protestierte an der Zufahrt zum Südlager.

Verdi: Gerade untere Lohngruppen müssten aufgebessert werden

Um die Forderung von Verdi zu unterstreichen, traten knapp 50 Mitarbeiter aus den Werkstätten und der Munitionsausgabe im Truppenübungsplatz Vilseck in den Warnstreik und protestierten außerhalb der Zufahrt zum Truppenübungsplatz für ihre Forderungen.Massive Streiks kündigte die Gewerkschaft Verdi an, denn bei den Tarifverhandlungen für die zivilen Beschäftigten in den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels boten die Arbeitgeber gerade einmal ein Prozent Lohnerhöhung an, während die Gewerkschaft fünf Prozent fordert, außerdem mindestens 100 Euro monatlich, um gerade die unteren Lohngruppen aufzubessern.Verdi begründet die fünf Prozent mit einer aktuellen Inflationsrate von 1,8 Prozent und einer Produktionssteigerung von 1,9 Prozent. Aus den Jahren 2010 bis 2012 fehle außerdem noch eine Erhöhung von einem Prozent. Gerade die unteren Lohngruppen müssten mit mindestens 100 Euro monatlich aufgebessert werden.Die Gewerkschaft fordert vom Arbeitgeber außerdem Unterstützung bei berufsbedingten Schäden, die auf dem Weg zur Arbeit oder zu gewerkschaftlichen Veranstaltungen entstehen können, Forderungen, die von Arbeitgeberseite grundsätzlich abgelehnt werden. Beihilfen müsse in wirtschaftlicher Notlage gezahlt werden, zudem müsse Rechtsschutz bei Straf-oder Zivilverfahren im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis gewährt werden, auch die Übernahme von Krankenhauskosten bei einem Arbeitsunfall stehe auf der Forderungsliste der Gewerkschaft.