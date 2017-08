Freizeit Vohenstrauß

03.08.2017

Was lange währt, wird endlich Kassenautomat, am Mittwoch ist er im Freibad installiert worden. "Ja, wo ist er denn?": Diese Frage einer Besucherin dürfte jedoch die häufigste gewesen sein. Vorbei am immer noch geschlossenen Kiosk weist ein Schild aber darauf hin. Bereits im Vorfeld hatte das 7368 Euro teuere Gerät für einigen Wirbel gesorgt, weil zunächst eine Erhöhung der Eintrittspreise im Gespräch war. Die bleiben nun aber wie gehabt.

Nach der Saison soll die Verkaufsstelle erneuert und einem Pächter schmackhaft gemacht werden, sagte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer. Eine mögliche Lösung zeichnete sich am Nachmittag auch gleich noch ab, nun muss die Stadt Gespräche führen. Wie beliebt die Anlage beim Stammpublikum ist, zeigte sich bei der Aussage eines Ehepaars: "So ein schönes Bad, dass muss unbedingt erhalten bleiben."Der Kioskbetrieb würde sich positiv auf die Besucherzahl auswirken, hofft der Rathauschef. Im Juni kamen 1570 und im Juli 808 Gäste, also insgesamt 2378. Im Vorjahreszeitraum waren es im Juni 1178 und im Juli 1204 (Gesamt: 2382), Dauerkarten jeweils inklusive, informierte Kämmerer Rainer Dötsch am Donnerstag.