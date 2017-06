Freizeit Vohenstrauß

(dob) Diesen Zustand wollten die TV-Judoleute und Mitstreiter des Oberpfälzer Waldvereins nicht mehr länger hinnehmen. Der eigentlich wunderschöne Wanderweg von Vohenstrauß über Neuwirtshaus und dem "Heiligen Berg" bis zur Goldbachschleife war in einem Teilgebiet des Stadtwaldes unbegehbar geworden und in einem äußerst traurigen Zustand.

Vor etlichen Jahren sei in diesem Bereich durch den Harvester und Holzrückearbeiten eine Schneise der Verwüstung gezogen worden, bedauerten die Helfer um Bernd Koller von der Judoabteilung und OWV-Wanderwart Uwe Pfaff. Fäll-Reste, starke Äste und Gestrüpp blieben auf dem beliebten Goldbachwanderweg liegen und wuchsen mittlerweile regelrecht in den Boden ein. So entstand über die Zeit eine urwaldähnliche Situation ohne Durchkommen. Obwohl der Wanderweg offiziell ausgeschildert ist, sei an dieser Stelle niemand mehr weitergekommen und wurde zur Umkehr gezwungen.Koller war dies seit langem ein Dorn im Auge, da er mit seinem Judonachwuchs auch in der Natur unterwegs ist. Dienstleister Thomas Zierer klinkte sich spontan in die Säuberungsaktion ein und stellte neben einem Traktor, auch seine Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung. Daneben aktivierte Koller rund 20 Helfer beider Organisationen, die am Samstagnachmittag in schweißtreibender Arbeit den einstmaligen Wanderweg wieder zu alter Schönheit verhalfen. "Ein ungehindertes Begehen bis zur alten Linglmühle ist wieder möglich", freute sich Koller.