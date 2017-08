Freizeit Vohenstrauß

14.08.2017

Gröbenstädt. Der Angelsport faszinierte die 17 Kinder und Jugendlichen beim Zeltlager des Kreisfischereivereins Vohenstrauß. Neben jeder Menge Spaß lernten die Teilnehmer viel Wissenswertes rund um das Angeln und die heimische Fischwelt kennen. Nachdem die Zelte für die Übernachtung am Freitagnachmittag aufgebaut waren, hielten die jungen Nachwuchsangler fast pausenlos die Angelrute in den Sperlweiher.

Jugendwart Joachim Gesierich hatte mit einer Reihe von Vereinsmitgliedern keine Mühen und Arbeit gescheut, den Gästen den Aufenthalt übers Wochenende so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Resonanz in diesem Jahr war etwas bescheidener, denn das Wetter lud nicht gerade für ein Zeltlager unter freiem Himmel ein.Es sei natürlich nicht jedem gestattet, irgendwo zu angeln, zeigte der Jugendwart den Teilnehmern auch die gesetzlichen Bestimmungen auf. Bereits ab 12 Jahren kann die Fischerprüfung absolviert werden. Mit 14 Jahren dürfe man dann mit der erfolgreich abgelegten Fischerprüfung alleine angeln. Petri Heil war am Wochenende so manchem Teilnehmer hold, denn neben Karpfen und Rotaugen gingen auch Schleien an den Haken. Gesierich hoffte, dass die Nachwuchsangler eventuell einen großen Waller, der sich seit geraumer Zeit im Sperlweiher tummelt, an den Haken bekommen könnten, denn die jugendlichen Nachwuchsangler waren auch in der Nacht aktiv.