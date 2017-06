Freizeit Vohenstrauß

Heiß her geht es am Sonntag rund um die katholische Stadtpfarrkirche. Und das gar nicht wegen der sommerlichen Temperaturen.

(dob) Der Grund war das Pfarrfest der Pfarrgemeinde. Einen bunten Farbtupfer setzten die Kleinsten der Kindertagesstätte Don Bosco, die den Tag wieder mit einer Aufführung krönten. Während die Helfer um Organisator und Pfarrgemeinderatssprecher Manfred Bauer tags zuvor noch beim Zeltaufbau mit starken Windböen kämpften, wurde der Sonntag mit bestem Festwetter beschenkt.Nicht zu warm und nicht zu heiß, fanden die Besucher, die am Vormittag zu Hauf Richtung Kirchplatz strömten. Mit einem Gottesdienst eröffnete Dekan Alexander Hösl mit Kaplan Ulrich Eigendorf den Pfarrfestsonntag. Die Vohenstraußer Blasmusik gestaltete die Messe musikalisch entsprechend mit. Danach fanden sich alle Teilnehmer auf dem großen Kirchplatz ein, der sich mit der Blaskapelle unter Leitung von Johannes Gruber wie ein großer Biergarten präsentierte.Angesichts des großen Andrangs an den Mittagsständen vermeldete Bauer bald: Ausverkauft. Rund 220 Portionen Schweinebraten, 250 Grillsteaks, 220 Schnitzel und 150 Salatteller sowie 60 Kilogramm Pommes und 20 Kilogramm Käse wechselten im Akkord-Tempo über die aufgebauten Stände zu den Hungrigen. Zu den 5,5 Hektoliter Bier kamen 3,7 Hektoliter alkoholfreie Getränke. Zur Kaffeezeit gab es am Frauenbundstand selbstgebackenen Kuchen.Als am Nachmittag auf der grünen Wiese hinter der Stadtpfarrkirche "Das Königspaar der Farben" samt seines Hofstaats (Kindergartenkinder) aufmarschierte, standen die Zuschauer rundum dicht gedrängt, um das Schauspiel zu verfolgen. Leiterin Luise Dietl informierte, dass sich die Kindertagesstätte als Teil der Pfarrgemeinde verstehe und in der Einrichtung derzeit in Kindergarten und Krippe 138 Buben und Mädchen betreut werden.Das Königspaar (Meyra Besli und Max Schmal) trat vor das Schlosstor und rief nach den Farben. Nacheinander zogen Kinder mit blauen, roten und gelben Tüchern herein, die sich in der Zauberkiste vermischten und so auch Orange und Lila hervorbrachten. Doch auch Grün durfte nicht fehlen und jede Farbe glaubte die wichtigste zu sein. So gerieten sie in Streit und vermischten sich zu einem unauffälligen Braun."Wo sind unsere schönen Farben", rief das Königspaar. Erzählerin Bettina Bergmann berichtete von dem Streit der Farben. Doch durch einen Zaubertrick schaffen es der König und die Königin, wieder alle Farben hervorzuholen. "Bitte nicht mehr streiten. Alle Farben sind schön und ihr macht unsere Welt erst bunt", baten die beiden. Sonja Völkl gestaltete mit den Chorkindern die Aufführung musikalisch mit.Danach vergnügten sich alle Besucher wieder auf dem Kirchplatz. Auf die Kinder warteten ein Streichelzoo des Kleintierzuchtvereins und ein Soccer-Cage. Wer auf dem "Kunst- und Krempelstand" von Christa Wildenauer vorbeischaute, entdeckte vielleicht sogar Wertvolles. Zudem spielten die "Straßenmusikanten".