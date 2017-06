Freizeit Vohenstrauß

Die brünette Schönheit ist Hanna Weig . Sie stammt aus Vohenstrauß und lebt seit kurzer Zeit in Berlin. Dort ist sie offenbar dem RTL-Star Jörn Schlönvoigt (unter anderem "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Ich bin ein Star, holt mich hier raus") näher gekommen. Laut "Bild" sind die 21-Jährige und der 30-Jährige "bereits seit ein paar Monaten heimlich liiert". Kennengelernt hätten sich die beiden über gemeinsame Freunde.Das Boulevardblatt widmete dem Paar fast eine ganze Seite. Acht Fotos zeigt es beim turteln auf einer Jacht bei Palma de Mallorca. Auf bild.de zählt die Story am Freitagmittag zu den meistgeklickten Artikeln.Hanna kommt aus dem Ortsteil Oberlind. Sie besuchte die Realschule in Vohenstrauß und ging später auf die Fachoberschule in Weiden. Ihr Ausbildung zur Bankkauffrau machte sie bei der Sparkasse. Bevor sie sich auf den Weg nach Berlin machte, war die junge Dame hauptsächlich in der Geschäftsstelle in Moosbach.